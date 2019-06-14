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Facebook увеличит расходы на рекламу для восстановления репутации

Эта статья расходов компании может увеличиться больше чем в два раза

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Компания Facebook решила увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в ее политике конфиденциальности. Об этом объявил директор компании по маркетингу Антонио Лючио, передает Bloomberg.

В планах компании в том числе обновление списка креативных агентств, которые работают над кампаниями брендов Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах. Разработка новой рекламной стратегии, ориентированной на клиентов, может привести к увеличению расходов компании на рекламу больше чем в два раза, отметил топ-менеджер.

Лючио напомнил, что репутация Facebook пострадала после того, как компанию обвинили в том, что она позволила использовать ее площадку для кампаний по дезинформации и по вмешательству в выборы, а также из-за критики ее политики конфиденциальности и управления данными. Он заверил, что компания собирается исправить одну за другой исправленные ошибки.

Facebook расходы на рекламу не раскрывает. По оценке исследовательского агентства Kantar, в прошлом году компания потратила на рекламу в США $382 млн, а в 2017 году - $50 млн.

Лючио также отметил, что соцсеть изменила дизайн своего мобильного приложения и сайта, чтобы превратиться из открытого общественного форума в более частную сеть, обеспечивающую зашифрованную связь в закрытых группах.

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