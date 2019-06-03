Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайская телекоммуникационная компания Huawei купила российскую "Игл софтлаб", которая ранее приобрела технологии и оборудование "Вокорда" - разработчика камер и софта для распознавания лиц, видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным ЕГРЮЛа, владельцами "Игл софтлаб" стали российская "дочка" Huawei "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед". Сделка состоялась 17 мая. Собеседники издания назвали ее сложной. Представитель Huawei подтвердил покупку "Игл софтлаба", но не раскрыл детали сделки.

О том, что "Вокорд" ранее продал фирме "Игл софтлаб" свои права на патенты и оборудование, газете рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил собеседник, информированный о ее условиях. По словам одного из них, в "Игл софтлаб" переходит большинство сотрудников "Вокорда".

"Игл софтлаб" учредили в декабре 2018 года однофамильцы сооснователя и технического директора "Вокорда" Алексея Кадейшвили и совладельца компании Вячеслава Кузьмичева – Любовь Кадейшвили (до сделки ей принадлежало 23,6% компании) и Владимир Кузьмичев (6,43%), пишут "Ведомости". Среди акционеров "Игл софтлаба" были совладельцы и сотрудники "Вокорда", в том числе ее действующий гендиректор Олег Генин.

По данным двух источников газеты, Huawei оценила "Вокорд" в пределах $40–50 млн. "Вокорд" занимает несколько процентов рынка распознавания лиц в России, рассказал изданию топ-менеджер компании – разработчика биометрических технологий. Он предположил, что за счет этой сделки Huawei намерена быстро нарастить штат квалифицированных сотрудников на российском рынке.

"Вокорд" существует с 1999 года. Ее разработки покупали МВД, банки, ритейлеры и стадионы. В 2016 году алгоритм распознавания лиц, созданный в этой компании, занял первое место в тесте Вашингтонского университета Megaface, где алгоритмы должны распознать лица реальных людей среди миллиона "отвлекающих" фотографий, и показал результат 75,1%.

По данным "Роспатента", компании принадлежат 11 патентов на изобретения и шесть патентов на программы. 1 апреля 2019 года компания подала заявление на отчуждение прав на эти объекты интеллектуальной собственности, в чью пользу – неизвестно, отмечают "Ведомости".