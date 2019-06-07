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В Google сочли санкции против Huawei угрозой для своего лидерства

В Google сочли санкции против Huawei угрозой для своего лидерства
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Корпорация Google выступила с предупреждением, что если американская администрация продолжит ужесточать ограничительные меры против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, то это может иметь негативные последствия для обеспечения нацбезопасности Соединенных Штатов.

Как написала газета Financial Times, в то время как санкции, как ожидается, могут нанести вред Huawei в краткосрочной перспективе, эксперты отрасли говорят, что это может вынудить компанию, а также другие китайские фирмы к поиску самостоятельных решений проблем и разрабатывать собственные технологии.

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Это нанесет ущерб доминированию американских компаний, таких, как Google, в долгосрочной перспективе, отмечается в публикации.

В частности, Google обеспокоен тем, что ему не будет разрешено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах Huawei, а китайская компания разработает свою собственную версию программного обеспечения, сообщает издание со ссылкой на информированные источники.

По мнению Google, модифицированная Huawei версия Android будет более восприимчива к взлому, сообщает газета.

Ранее министерство торговли США приняло решение о внесении Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Дональд Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

Google Huawei

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