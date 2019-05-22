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"Ведомости" узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц

"Ведомости" узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Полицейские начали тестировать компактные видеорегистраторы российского производства с функцией распознавания лиц, пишет в среду газета "Ведомости".

Как рассказал изданию сотрудник МВД России, при успешном прохождении теста новой техникой функция распознавания лиц появится и у тех камер, которые уже используются полицейскими в работе.

Представитель МВД не ответил на запрос "Ведомостей", а "Ростех" сообщил о внедрении техники NtechLab в региональные проекты "Безопасный город". Участие в проекте по камерам-регистраторам в госкорпорации комментировать не стали.

Разработала гаджет компания NtechLab, среди акционеров которой - "дочка" госкорпорации "Ростех" "РТ - развитие бизнеса" (12,5%), а также фонд Рубена Варданяна и его партнеров (25%). Камеры для технологии предоставило российское подразделение китайской Dahua Technology.

В компании NtechLab подтвердили, что для сотрудников силовых структур и служб безопасности разработан видеорегистратор. NtechLab планирует производить его небольшими партиями под конкретных заказчиков. Комментировать факт испытаний в МВД представитель компании не стал, но сообщил о тестах в частных охранных компаниях.

Как отмечают "Ведомости", внешне видеорегистратор похож на рацию, но меньшего размера. Он крепится на одежду. Камера может выделять лица людей и отправлять данные через интернет на сервер, где снимки сверяются с ранее загруженными базами. Если система обнаружит совпадения, обладатель гаджета получит уведомление и на экране сможет увидеть основные сведения о найденном человеке, а также два снимка - с регистратора и из базы. Максимальное расстояние работы камеры 3,5 - 4,5 метра в зависимости от освещения и скорости движения человека.

По словам представителя департамента информационных технологий Москвы, регулярно проводятся исследования и пилотные проекты в сфере видеоаналитики. В распоряжении города могут появиться умные очки, переносные регистраторы, планшеты, смартфоны.

МВД России

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