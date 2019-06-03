Индекс МосБиржи впервые превысил рубеж 2700 пунктов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник впервые в своей истории превысил рубеж 2700 пунктов на фоне раллирующих акций "Газпрома", обновивших максимум с начала мая 2011 года.

К 12:15 индекс МосБиржи вырос до 2702,42 пункта (+1,4%), индекс РТС к этому часу превысил рубеж 1300 пунктов и достиг 1302,47 пункта (+1,2%) - максимум с февраля 2018 года.

Локомотивом подъема выступают акции "Газпрома" (+6,5%, до 229 рублей), аномальный рост которых эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают с принудительным закрытием "коротких" позиций игроками.

По рыночной капитализации "Газпром" вышел на первое место (5,42194 трлн рублей), обогнав Сбербанк России (5,29756 трлн рублей).

Также днем во вторник растут акции "Аэрофлота" (+2,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), Сбербанка (+1,1%) и обновили максимумы бумаги "НОВАТЭКа" (+1,8%, до 1346,8 рубля).