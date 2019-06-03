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Взлет акций "Газпрома" превысил 10%

Компания обновила максимум стоимости бумаг с апреля 2011 года

Взлет акций "Газпрома" превысил 10%
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рост акций "Газпрома" днем в понедельник превысил 10%, бумаги обновили максимум с апреля 2011 года, вытянув индекс МосБиржи на новые рубежи (в район 2720 пунктов) и подняв индекс РТС выше 1310 пунктов.

К 12:36 акции "Газпрома" на "Московской бирже" взлетели до 237,39 рубля (+10,4%) при объеме торгов более 16,9 млрд рублей, после чего ралли начало выдыхаться. Индекс МосБиржи поднялся до 2717,58 пункта (+2%), индекс РТС - до 1310,8 пункта (+1,8%).

По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", аномальный взлет акций "Газпрома" стал следствием массового принудительного закрытия игроками "коротких" позиций (short squeeze).

По рыночной капитализации "Газпром" вышел на первое место (5,5962 трлн рублей), обогнав Сбербанк (+1,3%, капитализация 5,31 трлн рублей).

Также растут акции "Аэрофлота" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2%), АФК "Система" (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%).

рынок акций

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