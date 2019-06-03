Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2651,38 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1276,27 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 65,59 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), Сбербанка (-0,9%), "Татнефти" (-0,47%), ВТБ (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Мечела" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Россетей" (+0,1% и +1,2% "префы").

Индексы в США в пятницу упали на 1,3-1,5% на фоне решения президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики. Пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. После того, как поток незаконных мигрантов прекратится, США отенят пошлину.

Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

В понедельник в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite теряет 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на фоне отсутствия сигналов ослабления напряженности в торговой сфере.

Рост опасений, связанных с тем, что агрессивная торговая политика США приведет к резкому замедлению глобального экономического подъема, негативно сказывается на настрое трейдеров по всему миру.

В субботу в Китае вступили в силу повышенные пошлины на более чем 2,4 тыс. наименований товаров американского экспорта общей стоимостью $60 млрд в год.

Пекин в выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Нефть утром в понедельник также остается под давлением продавцов из-за опасений падения мирового спроса на сырье; цена Brent более чем на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $61,23 за баррель (-1,2% и -5,1% в пятницу), июльская цена WTI - $53,02 за баррель (-0,9% и -5,5% в пятницу).

Brent подешевела на 8,8% по итогам прошедшей недели, а ее падение в мае достигло 16,3%, став максимальным с ноября. Стоимость WTI за неделю снизилась на 6,1%, за месяц - на 11,4%.

Давление на рынок оказало решение президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю, что говорит о возможности увеличения активности в отрасли. Число установок по итогам недели увеличилось на 3 единицы - до 800 установок.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов в понедельник вероятна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Мировые рынки в целом перешли в фазу "ухода от риска" из-за обострения "торговых войн". Китай в качестве ответа на повышение пошлин США в субботу объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд. Взаимное повышение пошлин подразумевает усиление торгового конфликта и снижает вероятность скорого заключения торговой сделки, ожидания которой были одним из факторов роста фондовых индексов в США в начале года. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения доллара на фоне сокращения "спроса на риск" со стороны глобальных инвесторов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, торговая война становится реальностью на длительную перспективу, и это уже повод искать активы с универсальной востребованностью или слабой зависимостью от американо-китайских пошлин. В какой-то мере такие активы может предложить российский рынок. Газ, нефть, металлы, нефтехимия и т.д. востребованы в Европе и Азии без оглядки на американские барьеры. Естественно, что важным является вопрос цены, и обвал котировок нефти явно не способствует тому, чтобы бумаги нефтяников были лидерами наступившей недели. Спрос на рубли также может оказаться слабым из-за бегства капитала от риска. С другой стороны, доходность российской валюты пока слишком привлекательная, чтобы ее игнорировать, полагает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что новый виток эскалации торгового конфликта между США и Китаем постепенно начинает приводить к ухудшению макропрогнозов со стороны ведущих финансовых институтов. Аналитики Morgan Stanley опубликовали обзор, в котором видят риски глобальной рецессии в ближайшие три квартала при условии введения ограничений со стороны США на весь китайский импорт. Постепенно подходит к концу первое полугодие, и в ближайшие полтора месяца многие инвестиционные дома могут корректировать свои макропрогнозы. Во многом именно заметное снижение ожидаемых темпов роста стало одной из ключевых причин серьезной коррекции рынков в четвертом квартале прошлого года. Учитывая текущую динамику долговых рынков (доходность 10-летних UST опустилась к минимумам с сентября 2017 года - на уровень 2,1-2,15%, а доходность немецких бондов и вовсе поставила новые исторические минимумы, уйдя на 20 пунктов ниже нуля), рынки уже серьезно опасаются резкого замедления темпов роста и закладываются на вероятное снижение ставки Федрезервом.

Российский рынок акций на прошлой неделе продолжил избегать влияния негативного внешнего фона. По итогам мая индексы РТС и МосБиржи выросли на 3-4% при снижении индексов MSCI World и MSCI EM на 6-7,5% соответственно. Однако резкое снижение нефтяных котировок в начале июня и общий негативный внешний фон заставляют ожидать коррекции индекса МосБиржи в диапазон 2620-2640 пунктов. При этом близость дивидендного сезона оказывает сдерживающий эффект при реализации негативного сценария, считает аналитик.