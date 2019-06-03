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Акции "Газпрома" обновили максимум с лета 2008 года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, оставившего позади "круглый" рубеж 2700 пунктов за счет раллирующих бумаг "Газпрома", которые на пике достигали уровня августа 2008 года в результате принудительного закрытия "коротких" позиций игроками.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2715,99 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1309,83 пункта (+1,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная в пределах 2,6%.

Доллар просел до 65,35 рубля (-0,09 рубля).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", утром по рынку прошли слухи, что на заседании правления "Газпрома" 4 июня глава концерна Алексей Миллер может объявить о своей отставке. Эти слухи могли спровоцировать лавинообразный рост спроса на акции, в результате чего произошло массовое принудительное закрытие "коротких" позиций - short squeeze. На этом фоне бумаги поднимались до 251,65 рубля (+17%) - максимум с августа 2008 года. С 14 мая, когда стало известно о планах "Газпрома" повысить дивиденды за 2018 год, акции концерна выросли на 54,4%.

Между тем, днем "Интерфакс" сообщил со ссылкой на несколько источников в корпорации, что заседание правления "Газпрома" 4 июня будет посвящено рутинному вопросу подведения итогов зимы. Это заседание, куда приглашаются и руководители дочерних обществ, всегда проходит в конце мая. В этом году первоначально оно было назначено на 31 мая, а затем перенесено на 4 июня в связи с тем, что 30-31 мая руководство "Газпрома" было в Бонне на ежегодном собрании "Международного делового конгресса".

После этих известий взрывной рост акций "Газпрома" прекратился и к 13:30 бумаги просели до 236,65 рубля (+10%), при этом объем торгов превысил 35,064 млрд рублей.

По рыночной капитализации "Газпром" вышел на первое место (5,5936 трлн рублей), обогнав Сбербанк (+2%, капитализация 5,3462 трлн рублей).

Также днем во вторник растут акции "Аэрофлота" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), АФК "Система" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Ростелекома" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,2%), "РусАла" (-1%), "Северстали" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 59,838 млрд рублей (из них 10,749 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

рынок акций

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