Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.

"Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота", - сказал министр.

По его словам, именно вовлечение в товарооборот зарубежных покупателей стало нововведением прошлого года. За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей. "Если во время Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти", - сказал Мантуров.

"Но самое важное - этих достаточно дорогих покупок попросту не было бы без tax free: 84% иностранцев, воспользовавшихся этой услугой, отметили, что именно она повлияла на решение совершить покупку в России. При этом выручка магазинов, которые они посетили, выросла в среднем на 20%", - добавил он.

При этом Мантуров заявил, что в прошлом году наметился разворот нисходящего тренда в торговле. "Розница наконец-то начала расти и по итогам 2018 года прибавила 2,8%. Отрадно, что и в этом году в первом квартале эта тенденция сохранилась", - сказал он.

В числе основных направлений развития отрасли глава Минпромторга также назвал максимально возможное сокращение теневого рынка, с перераспределением его объемов в пользу добросовестных производителей и торговых организаций, снятие излишних регуляторных и административных барьеров, развитие всех форматов торговли.

Распоряжением правительства РФ от 7 февраля 2018 года был утвержден перечень пунктов пропуска, через которые должны быть вывезены приобретенные иностранцами в России товары для получения права на компенсацию суммы НДС в составе цены товара.