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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free до конца 2023 года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российский Минпромторг предложил продлить эксперимент по внедрению tax free в стране еще на один год, до конца 2023 года. Проект такого изменения постановления правительства об эксперименте (№ 105, февраль 2018 года) опубликован на портале regulation.gov.ru.

Анализ эксперимента показывает, что физлица-иностранцы активно используют возможность получать компенсации суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, отмечают в ведомстве.

"Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок", - говорится в пояснительной записке к проекту.

"Кроме того, на основании уже полученных результатов от реализации пилотного проекта можно констатировать, что продление его действия отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности, увеличении производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить развитие внутренней торговли в целом", - ожидают в Минпромторге.

Проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется.

Эксперимент проводится в 16 регионах - Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовской республике.

Минпромторг tax free
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