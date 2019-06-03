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"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"

Строители трубопровода проложили по дну Балтийского моря уже 1391 километр труб

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На начало июня 2019 года газопровод "Северный поток 2" проложили по дну Балтийского моря по двум ниткам на 1391 км, сообщило управление информации "Газпрома". Это около 57% от общей протяженности трубопровода.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Оператором проекта стала "дочка" Газпрома Nord Stream AG. Также в строительстве газопровода участвуют французская компания Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell.

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод "Северного потока-2" увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.

1 июня Конгресс США представил законопроект о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в проекте "Северный поток 2".

Газпром Северный поток-2 Германия США Engie Uniper OMV Shell Wintershall

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