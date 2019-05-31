Песков сравнил действия США в отношении "Северного потока-2" с нравами Дикого Запада

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - США ведут себя в ситуации с газопроводом "Северный поток-2" как во времена Дикого Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада", - сказал Песков.

"Они просто достают оружие со словами: "Нет. Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа", - добавил он.​

По словам Пескова, проект "Северный поток - 2" составит серьезную конкуренцию американским производителям природного газа.

"Это масштабный международный проект ("Северный поток - 2"), реализуемый в интересах стран-экспортеров и импортеров природного газа. Данная инициатива станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива", - сказал Песков в интервью программе SophieCO на телеканале RT.

По его мнению, это является причиной попыток США создавать препятствия для реализации проекта.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.