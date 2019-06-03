Группа "ГАЗ" попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой об организации предоставления кредита госбанков в размере 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Как сообщили журналистам в аппарате Борисова, представители компании "действительно обращались с данной просьбой".

"В рабочем порядке было дано поручение финансово-экономическому блоку аппарата правительства РФ с привлечением заинтересованных ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - ИФ) и организаций, включая банки, провести совещание по вопросу целесообразности выделения кредитных средств группе "ГАЗ" и доложить о результатах вице-премьеру. На основании этого доклада будет принято решение", - сказал представитель Борисова.

При этом в аппарате вице-премьера подчеркнули, что вопрос будет прорабатываться финансово-экономическим блоком и опровергли информацию ряда СМИ о том, что Борисов, якобы, обратился с соответствующим обращением к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. "Никаких обращений в адрес премьер-министра вице-премьер Юрий Борисов не подписывал", - добавили в аппарате Борисова.

В самой группе "ГАЗ" отказались от комментариев.

В апреле сообщалось, что основной владелец "ГАЗа" Олег Дерипаска, по данным газеты "Коммерсантъ", просил помощи у государства в размере почти 30 млрд рублей, угрожая дефолтом и падением производства на 40% уже во втором полугодии. По информации издания, гендиректор группы "ГАЗ" Вадим Сорокин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку от 29 марта с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

При этом источники издания на рынке говорили, что правительство скептически относится к этим просьбам, а сам Дерипаска в интервью иностранным СМИ активно подчеркивает риски национализации группы. По его версии, государство, от которого бизнесмен при этом, как выяснилось, требует денег, следит за ситуацией "как ястреб".

В октябре 2018 г. сообщалось, что "ГАЗ" запустил на Кубе сборочное производство автомобилей "ГАЗ" и "Урал".

"Мы поставили сборочные участки на кубинских заводах, которые позволяют уже с определенным уровнем локализации производить продукцию на территории Кубы. И, надеюсь, не только для внутреннего потребления, но и для кубинских партнеров в странах Карибского бассейна", - говорил Борисов на бизнес-форуме "Россия - Латинская Америка" в Гаване. Других подробностей он тогда при этом не привел, отметив лишь, что это "очень серьезный шаг". "Это вложение в экономику, которое будет давать дивиденды не сегодня, не завтра, а в ближайшие десятилетия", - заявил тогда вице-премьер, добавив, что характер отношений РФ и Кубы "начинает меняться". "От слов "поставки" мы переходим к новому слогану - "совместные разработки", - сказал вице-премьер об экономических проектах России и Кубы.