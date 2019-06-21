МВК одобрила заявки на СПИК от VW, "GM-АвтоВАЗ", "Автотора", Volvo и Peugeot-Citroen

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) на заседании приняла решение поддержать проекты компаний Volkswagen, "Джи Эм-АвтоВАЗ", "Автотор", "ПСМА" и "Вольво", сообщил Минпромторг РФ.

"В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России", - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Так, компания "Фольксваген Груп Рус" планирует реализовать проект "по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей": Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Skoda Kodiak, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tarek.

"Производство двигателей 1.6 MPI, 1.4 TSI предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Предполагается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также предполагается локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем", - указывают в Минпромторге.

Еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с ГК "Автотор". "В рамках этого, стратегически важного для экономики Калининградской области заявленного проекта, инвестор планирует создать почти тысячу новых рабочих мест", - отмечают в министерстве. Других подробностей при этом не приводится.

Межведомственная комиссия также одобрила заключение специнвестконтракта с ООО "ПСМА Рус", "одной из особенностей которого будет производство двигателя с большим экспортным потенциалом". "По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%", - добавляют в Минпромторге.

"Сразу два поддержанных проекта в сфере автопрома планируется реализовать компаниями ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ" и АО "Вольво". При этом в рамках проекта ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ" планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva. А по проекту АО "Вольво" инвестор локализует производство грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

В министерстве рассчитывают, что поддержанные проекты будут способствовать "не только стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов". "Они также соответствуют целям Стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года, а их реализация обеспечит привлечение в реальный сектор экономики свыше 100 млрд руб. частных инвестиций", - отмечает Минпромторг.