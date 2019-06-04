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Нефть Brent подешевела до $60,9 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 по московскому времени подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $61,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,34%) - до $53,07 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,25 (0,47%), до $53,25 за баррель.

Накануне аналитики JPMorgan Chase отметили, что риск начала рецессии в США во втором полугодии 2019 года увеличился до 40% с 25% месяц назад из-за внешнеторговых конфликтов с Китаем и Мексикой.

Вместе с тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что волатильность нефтяных котировок не является оправданной и что нефтепроизводители, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на рынке до конца 2019 года.

"Тот факт, что заявления аль-Фалиха не сумели предотвратить снижение котировок, говорит о том, что основное внимание трейдеров направлено на торговые отношения и американскую нефтедобычу", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.

нефть

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