Поиск

Прием нефти из "Дружбы" в Словакии и Венгрии вошел в штатный режим

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прием нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", на приемо-сдаточном пункте (ПСП) Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) вошёл в штатный режим, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП Адамова Застава (Польша). Предположительно, 8-9 июня на ПСП подойдёт кондиционная нефть", - добавил он.

Как сообщалось, в конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.

В хищении нефти на 1 млн рублей и загрязнении продукции в нефтепроводе "Дружба" при попытке скрыть преступление подозревают шесть человек, четверо из них (включая гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай) были арестованы.

Транснефть Польша Словакия

Новости по теме

Новости

Рестораторы предложили Роспотребнадзору свести СанПиНы к минимуму

"Газпром" стал лидером по капитализации на российском рынке

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

Нефть Brent упала до $61,22 за баррель

Трамп сообщил о поставке первой партии СПГ с нового завода Cameron LNG

"Газпром" довел объемы добычи газа в мае до восьмилетнего максимума

"Газпром" довел объемы добычи газа в мае до восьмилетнего максимума

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Роуминг в России законодательно отменен

Роуминг в России законодательно отменен

В РФ начинается третий этап амнистии капитала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');