Прием нефти из "Дружбы" в Словакии и Венгрии вошел в штатный режим

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прием нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", на приемо-сдаточном пункте (ПСП) Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) вошёл в штатный режим, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП Адамова Застава (Польша). Предположительно, 8-9 июня на ПСП подойдёт кондиционная нефть", - добавил он.

Как сообщалось, в конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.

В хищении нефти на 1 млн рублей и загрязнении продукции в нефтепроводе "Дружба" при попытке скрыть преступление подозревают шесть человек, четверо из них (включая гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай) были арестованы.