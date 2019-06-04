Сечин заявил об ущербе всей промышленности от форс-мажора на "Дружбе"

Он призвал изменить порядок транспортировки нефти так, чтобы подобное больше не могло повториться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" нанесло ущерб "Роснефти", всей российской нефтяной промышленности и негативно сказалось на стабильности экспорта в Западную Европу, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

"Кроме того, что заражены большие поставки нефти, это привело к недопоставке нефти нашим потребителям", - добавил он.

Он напомнил, что оператор нефтепровода "Транснефть" пообещала компенсировать все убытки пострадавшим. "Мы им доверяем", - отметил Сечин.

По мнению главы "Роснефти", нужно как можно скорее освободить трубопровод от грязной нефти.

Из случившегося он призвал сделать выводы и разработать такой порядок работы, который исключил бы возможность повторения этой ситуации.

Поставки нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены после того, как в конце апреля Белоруссия заявила, что в трубу начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено предельно допустимое содержание хлорорганических соединений, которые могут испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.

В "Транснефти" заявили, что загрязнение произошло в Самарской области и было намеренным. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело и установил, что нефть испортили в попытке скрыть хищение. По делу проходят шесть человек.

"Транснефть" и российское Министерство энергетики ведут переговоры с белорусской стороной и другими заинтересованными странами о возвращении некондиционной нефти, возобновлении поставок и компенсации ущерба.