Сечин заявил об ущербе всей промышленности от форс-мажора на "Дружбе"
Он призвал изменить порядок транспортировки нефти так, чтобы подобное больше не могло повториться
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" нанесло ущерб "Роснефти", всей российской нефтяной промышленности и негативно сказалось на стабильности экспорта в Западную Европу, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
"Кроме того, что заражены большие поставки нефти, это привело к недопоставке нефти нашим потребителям", - добавил он.
Он напомнил, что оператор нефтепровода "Транснефть" пообещала компенсировать все убытки пострадавшим. "Мы им доверяем", - отметил Сечин.
По мнению главы "Роснефти", нужно как можно скорее освободить трубопровод от грязной нефти.
Из случившегося он призвал сделать выводы и разработать такой порядок работы, который исключил бы возможность повторения этой ситуации.
Поставки нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены после того, как в конце апреля Белоруссия заявила, что в трубу начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено предельно допустимое содержание хлорорганических соединений, которые могут испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.
В "Транснефти" заявили, что загрязнение произошло в Самарской области и было намеренным. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело и установил, что нефть испортили в попытке скрыть хищение. По делу проходят шесть человек.
"Транснефть" и российское Министерство энергетики ведут переговоры с белорусской стороной и другими заинтересованными странами о возвращении некондиционной нефти, возобновлении поставок и компенсации ущерба.