В "Транснефти" прокомментировали слова Силуанова о "косяках" компании

Представитель компании напомнил о подрыве машины первого замминистра финансов

Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" не просила и не собирается просить правительство разрешить ей снизить размер дивидендов в связи с приостановкой прокачки нефти за границу после попадания в нефтепровод "Дружба" хлорорганики. Об этом 29 мая заявил советник президента компании и пресс-секретарь Игорь Демин.

Это решение днем ранее подтвердил совет директоров "Транснефти", добавил он.

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.

Демин напомнил, что в деле о загрязнении нефти следствие признало "Транснефть" потерпевшей стороной. "Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это "косяком в работе Минфина". Полагаю, что в данном случае Антон Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании "Транснефть", - сказал он.

Поставки нефти в Европу были приостановлены после того, как в конце апреля Белоруссия заявила, что в нефтепровод стала поступать грязная нефть. В ней было превышено предельно допустимое содержание дихлорэтана, который может испортить оборудование нефтеперерабатывающих заводов.

На прошлой неделе заинтересованные страны согласовали план по восстановлению транзита. Кондиционная нефть по нефтепроводу "Дружба" стала поступать на территорию Белоруссии 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.

Министр энергетики России Александр Новак допустил, что общий ущерб от загрязнения нефти может составить меньше $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил потери в сотни миллионов долларов США. В Минске обещали, что белорусско-российская рабочая группа в начале июня подготовит предложения по порядку рассмотрения компенсации убытков Белоруссии.

16 мая российский вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что "Транснефть" выплатит компенсации всем, кто докажет реальные убытки от загрязнения. Он тогда отметил, что при утверждении дивидендов компании будут учтены ее затраты на компенсации.

В начале апреля глава "Транснефти" Николай Токарев говорил, что на дивиденды за 2018 год будет направлено 25-40% прибыли по МСФО. Годовая прибыль компании составила 224 млрд рублей.