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В Минфине посчитали неправильным компенсировать "Транснефти" убытки на "Дружбе"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с "Дружбой".

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение - это неправильно, что это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - добавил он.

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Транснефть Антон Силуанов

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