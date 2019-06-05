В Москве предложили тестировать 5G в "Москва-сити" и "Лужниках"

Координировать пилотные зоны будут московские чиновники, они хотят подвести итоги тестирования до конца года

Фото: ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве технологию 5G могут начать тестировать на территории спорткомплекса "Лужники" и делового центра "Москва-сити". Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), который подготовили к ее заседанию 5 июня, пишут "Ведомости".

Также комиссия может расширить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц, тогда как сейчас он ограничен до 27,5 ГГц.

Тестирование технологии в Москве ускорится, рассказал изданию представитель Минкомсвязи. Координировать пилотные зоны будет городской департамент информационных технологий (ДИТ), в этом ведомстве хотят, чтобы технологии запустились как можно быстрее, говорит собеседник газеты. По его данным, ДИТ предложил подвести итоги тестирования уже в 2019 году, хотя ранее предполагалось завершить эксперимент годом позже. Просьбу о запуске пилота 5G в 2019 году подтвердил представитель ДИТа. Чиновники хотят тестировать уже появившиеся первые образцы коммерческого оборудования, подходящего для внедрения 5G в диапазоне 25,25–29,5 ГГц.

Ранее Министерство связи предлагало в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в в наиболее привлекательном для развертывания этой технологии диапазоне частот – 3,4–3,8 ГГц, в этом были заинтересованы операторы "большой четверки". Предполагалось, что ГКРЧ в апреле 2019 года продлит срок действия пилотных зон в этих частотах, но это решение не было принято. В конце марта "Ведомости" узнали, что Минобороны выступило против передачи операторам этих частот, которые заняты связью военного назначения.

Профильный вице-премьер Максим Акимов попросил президента Владимира Путина дать поручения по расчистке этого диапазона, пока борьба за эти частоты продолжается, но ГКРЧ может расширить возможности для тестирования 5G в другом диапазоне, пишет газета.