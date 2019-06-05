Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

Называть этих людей он не будет, чтобы "не обваливать акции их компаний"

Помощник президента РФ Андрей Белоусов Фото: ТАСС, Виталий Невар

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента Андрей Белоусов узнал, каким образом летом 2018 года журналисты узнали, что он предложил изыскать дополнительные средства на майские указы за счет прибыли 14 компаний-экспортеров. По его данным, утечка произошла из правительства, а в СМИ ее передали бизнесмены из двух компаний из списка. Он сказал об этом Forbes.

"Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний", — заявил чиновник.

По мнению Белоусова, предприниматели неправильно поняли его предложение, а передача информации в СМИ вызвал "эффект гранаты, брошенной в курятник". Если бы бизнесмены связались с ним, прежде чем обратиться в прессу, он бы их успокоил, но они "даже не додумались", посетовал он.

В результате предприниматели "сами себе в ногу выстрелили", вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но еще и недовольство общественности. "Я у одного из них спрашивал потом: "Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?" А он отвечает: "Ну мы там все были в шоке, когда узнали", — отметил он.

"Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты", — прокомментировал помощник президента.

О том, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей "сверхдоходов" и направить эти средства на исполнение майских указов, стало известно в августе 2018 года. Об этом сообщили телеграм-каналы, а также РБК и "Ведомости" со ссылкой на источники. Перечень компаний также стал известен и был опубликован. После этого девять попавших в него публичных компаний потеряли около 400 млрд рублей капитализации.