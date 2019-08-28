Минфин предложил переформатировать рабочую группу по связям правительства с инвесторами

Группу создали по следам предложения Андрея Белоусова направить сверхдоходы экспортеров на выполнение майских указов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Минфине предложили создать президиум в так называемой рабочей группе Шохина-Силуанова, которую год назад создали на площадке РСПП и правительства для обсуждения крупных инвестпроектов после появления "письма Белоусова". Так ведомство хочет сделать группу более эффективной, рассказал "Интерфаксу" источник в одном из ведомств.

Группа собиралась регулярно в первые месяцы после ее создания, в 2019 году информации о ее заседаниях почти не было. Поэтому в Минфине предложили создать президиум группы, который будет собираться между заседаниями и быстро рассматривать новые инвестпроекты, готовить предложения по стимулированию инвестиций, координировать разные ведомства, связывать чиновников и госкорпорации с частными инвесторами. Состав участников президиума будет для каждого заседания подбираться в зависимости от повестки. В президиуме будет около 15 человек, тогда как в рабочей группе 50 участников.

Предполагается, что президиум возглавит министр финансов Антон Силуанов, который уже возглавляет рабочую группу, а его заместитель Андрей Иванов станет и там, и там ответственным секретарем. Федеральные министерства, РСПП, ВЭБ и РФПИ в президиуме будут представлять не руководители, а заместители, от частных и государственных компаний не будет никого. Всего в президиуме будет около полутора десятка человек (против 50 в рабочей группе).

По словам собеседника агентства, в Минфине уже подготовили проект соответствующего постановления правительства.

Рабочую группу создали в сентябре 2018 года, ее возглавили Силуанов и председатель РСПП Александр Шохин. Также в нее вошли вице-премьеры, министры, акционеры частных и главы государственных компаний, и помощник президента Андрей Белоусов.

Летом 2018 года журналисты узнали, что Белоусов предложил изыскать дополнительные средства на майские указы за счет "сверхдоходов" 14 компаний-экспортеров. Речь шла о сумме более 500 млрд рублей. Рабочая группа Шорхина-Силуанова была создана в результате обсуждения этой идеи.