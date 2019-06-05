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Цена нефти Brent впервые с января упала ниже $60 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок ускорил падение вечером в среду на данных о скачке запасов топлива в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 по московскому времени подешевели на $2,02 (3,26%) - до $59,95 за баррель. Котировки упали ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $2,49 (4,66%) - до $50,99 за баррель.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

При этом в Штатах сейчас наступил сезон активного летнего вождения, и обычно в это время запасы топлива снижаются.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

нефть

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