Скворцова назвала почти выполненной статью майского указа о зарплатах медикам

По словам главы Минздрава, недавний доклад Счетной палаты неправильно интерпретировали

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Майские указы о повышении зарплат младшему и среднему медицинскому персоналу почти полностью выполнены, говорить о срыве исполнения программы неправильно. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Она напомнила, что указ считается выполненным, если его выполнили на 95% и более. "С учетом этих критериев по врачам и по среднему медицинскому персоналу все 85 регионов выполнили (индексацию - ИФ) заработной платы, по младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10 процентов", - заявила министр.

По ее словам, данные по исполнению майских указов, которые опубликовала Счетная палата, неправильно интерпретировали.

В докладе Счетной палаты, обнародованном 3 июня, говорилось, что целевые показатели по повышению зарплат медперсоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России.

Скворцова напомнила, что на следующий день после этого появилась информация Росстата о том, что по темпам прироста зарплаты сфера здравоохранения находится на первом месте. "Прирост 26% за 2018 год, если смотреть всех медицинских работников: и средних, и младших. Говорить о срыве указов не приходится", - подчеркнула она.