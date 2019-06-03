"Майский указ" по зарплатам медработников не выполнили более половины регионов

Об этом Счетная палата заявила по итогам проверки Минздрава и других учреждений за 2018 год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Майские указы президента 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России. Об этом говорится в докладе Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год в сфере здравоохранения.

В ведомстве также заявили, что Минздрав не обеспечил достижение целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, снижению смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Эти цели были заложены в госпрограмме "Развитие здравоохранения". Отдельные регионы не достигли целей по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, говорится в докладе.

Кроме Минздрава, проверки охватили ФМБА, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова.

Согласно докладу, для всех объектов проверки характерны нарушения в сфере закупок, среди них - нарушение требований к документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте. У Росздравнадзора и Роспотребнадзора аудиторы нашли нарушения при использовании субсидий на выполнение госзадания.

У главных распорядителей по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), кроме Росздравнадзора, проверка выявила низкий уровень исполнения расходов: в Минздраве - 68,9%, Роспотребнадзоре - 39,9%, Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) - 32,4%.

"Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов", - отметил на коллегии Счетной палаты ее аудитор Михаил Мень. Его слова приведены в пресс-релизе ведомства.