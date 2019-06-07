Счетная палата напомнила Минздраву о выполнении "майского указа" за счет сокращений

По статистике, зарплаты медиков в 2018 году росли одновременно с их сокращениями, говорят аудиторы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минздрав мог пытаться выполнить "майский указ" по повышению зарплат медикам "за счет сокращения младшего медицинского персонала", заявили в Счетной палате. Его численность в 2018 году сократилась на 137 тысяч человек, это больше 32% по России. Так в контрольном органе ответили на заявления Минздрава о неверной интерпретации данных о зарплатах в здравоохранении.

3 июня Счетная палата опубликовала доклад, в которого говорилось, что майские указы президента 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России. Два дня спустя глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что указ почти полностью выполнен, а данные Счетной палаты "неправильно интерпретировали". Также она напомнила, что указ считается выполненным, если его реализовали на 95% и более.

Контрольное ведомство 7 июня на это ответило, что аудиторы анализировали данные официальной статистики Росстата за январь-декабрь 2018 года и прогнозные данные Минэкономразвития России.

В Счетной палате допустили, что "отчасти указ выполняли формально - за счет сокращения младшего медицинского персонала". Ссылаясь на официальную статистику, представитель ведомства сообщил, что средние зарплаты медработников в 2018 году росли по сравнению с предыдущим годом одновременно с сокращением числа таких работников.

"Сейчас Минздрав ссылается на какую-то "допустимую погрешность" в 5%, есть такой допуск в исполнении указа? В нормативных актах такой нормы нет", - отметили в ведомстве.

В "Основных направлениях бюджетной политики на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов" действительно допускалось, что если вы используете не фактические, а прогнозные размеры зарплат, то можете ошибаться в пределах 5%. "Это была рекомендательная норма. Ее применение в сегодняшней ситуации необоснованно. К тому же, "Основные направления бюджетной политики", которые утверждает правительство России, не могут изменять критерии исполнения указа президента России", - указали в Счетной палате.

В ведомстве напомнили, что президент поручил к 2018 году поднять уровень зарплат среднего и младшего медперсонала до уровня средней зарплаты по региону. На конец 2017 года зарплата среднего медперсонала была на 12,5% ниже средней по их региону и составляла 87,5% из 100% целевых. Зарплата младшего медперсонала на тот же момент была на 38,1% ниже, чем средняя в их регионе, и составляла только 61,9% из 100% целевых.

"Таким образом, по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты установлено, что к 2018 году зарплаты ни одной из категорий медицинских работников не удалось повысить так, как предписывает указ президента", - констатировали в Счетной палате.

В 2018 году ситуация не наладилась, отметил представитель ведомства. Хуже всего дела обстоят с зарплатами младшего медицинского персонала - медсестер, санитаров и сестер-хозяек. С повышением их зарплат не справились в 50 регионах, их средняя зарплата составила 90,4% от средней по региону, при плановом значении- 100,0%.