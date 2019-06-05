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Костин назвал причину заморозки проекта региональной авиакомпании

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин объяснил приостановку проекта региональной авиакомпании, который прорабатывался со Сбербанком, отсутствием поддержки со стороны действующих эксплуатантов.

"Вы знаете, дело в том, что мы как-то прошлись по всем основным интересантам, и, честно говоря, пока видим, что не склеивается. У Минтранса своя программа есть поддержки регионального (авиатранспорта - ИФ). Операторы - единственные, кто как-то проявил интерес, был (совладелец S7 Владислав Филев - ИФ) до смерти супруги-партнера (Наталии Филевой - ИФ), и после этого он не выходил больше на нас", - сказал Костин по итогам годового собрания акционеров банка.

Еще одна проблема в реализации проекта, по его словам, - отсутствие авиатехники для региональных перевозок российского производства.

"Больше всех заинтересованы производители российской техники, и правительство, конечно, значительно активнее поддержало бы нас, если была бы российская техника, но российская техника на сегодня в этом (региональном сегменте - ИФ) практически отсутствует. Только обещают, что Ил-114 появится скоро, но на сегодня техники такой практически нет", - сказал Костин.

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"Вроде бы желание такое от чистого сердца банков сделать что-то в этой области. У нас была проведена работа некая аналитическая, мы подумали, что наш проект мог на 16% увеличить региональные перевозки, определенные маршруты отработали. Мы пока не видим, как мы можем мобилизовать необходимую поддержку этого как со стороны правительства, так и со стороны, наверное, эксплуатанта какого-то и так далее. "Аэрофлот" отказался в самой начальной стадии. Сами, конечно, заниматься перевозками мы не можем. У нас других много задач, поэтому мы эту тему сейчас положили на лед", - заявил глава ВТБ.

Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ подумать над созданием авиакомпании для региональных перевозок стало известно в октябре прошлого года. В банках заявляли, что параметры проекта будут зависеть от оценки нанятого для этого Bain. Глава ВТБ ранее говорил, что общие инвестиции могут превысить $1 млрд руб. Первый зампред Сбербанка Лев Хасис говорил при этом, что банк не собирается становиться акционером авиакомпании - его участие будет сводиться "к консультационной помощи и помощи парком воздушных судов на условиях лизинга".

Однако в мае Греф сообщил журналистам, что проект приостановлен, так как "пока нет должного спроса". По его словам, проект был представлен Минтрансу, но тот не проявил "острой заинтересованности".

ВТБ Сбербанк

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