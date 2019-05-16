Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.

"Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если правительство вернётся к этому, мы будем готовы это обсуждать", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, проект был представлен Минтрансу, но "пока нет такой острой заинтересованности".

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что региональная авиакомпания может быть создана на базе "ЮТэйр". Вариант "забрать" "ЮТэйр" возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего перед Сбербанком, авиакомпания едва ли сможет расплатиться. Сбербанк и ВТБ предпочли бы партнерские отношения с будущим региональным перевозчиком - разработку модели бизнеса, кредитование, лизинг.

"ЮТэйр", которая входит в топ-10 авиакомпаний РФ, в настоящее время испытывает финансовые трудности. Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), перевозчик должен 39,1 млрд рублей. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.