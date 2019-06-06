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Чартерный перевозчик на базе SSJ 100 появится в России уже в этом году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Чартерная авиакомпания на базе самолетов SSJ 100, создание которой обсуждали "ВЭБ-лизинг", "Центр бизнес-авиации" аэропорта "Внуково", авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" Александра Лебедева, может быть запущена до конца этого года, заявил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

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"Консультанты KPMG делали нам концепцию, ее рассматривали в "Ростехе". Сейчас она проходит обсуждение среди участников, мы подходим к стадии ее реализации. Думаю, до конца года мы точно уже запустимся", - сказал Слюсарь журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

Он добавил, что в программе планируется задействовать до шести SSJ 100.

Соглашение о намерениях по реализации проекта чартерных корпоративных перевозок по России на базе самолетов SSJ 100 было подписано в феврале на Сочинском инвестиционном форуме. Сообщалось, что планируется использовать "суперджеты" в бизнес-компоновке до 56 кресел для чартерных полетов в интересах крупных корпораций, спортивных команд, для концертных туров и других групповых перевозок.

Верхнюю планку по количеству самолетов в парке предлагалось установить на уровне 50 единиц.

SSJ 100 ОАК

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