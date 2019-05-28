Авиакомпании призвали Минтранс проверить надежность Superjet 100

По данным "Ъ", в ОАК инициативу расценили как попытку давления на комиссию по расследованию катастрофы в "Шереметьево"

Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс проверить самолет Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

Согласно письму АЭВТ, отправленному в министерство 24 мая, на фоне катастрофы Superjet 100 в "Шереметьево" вопросы вызывает система защиты самолета от поражения статическим электричеством. Также в ассоциации предлагают проверить прочность кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси, по мнению специалистов, не должно влиять на целостность топливных систем.

Кроме того, в АЭВТ призывают оценить работу системы управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

"АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098 (он же Superjet 100 - ИФ), происшедшим 5 мая в Шереметьево. Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании-члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B", - указано в письме. "Ъ" отмечает, что речь идет об авиакомпании "Ямал", у которой есть 15 самолет Superjet 100, и о "Якутии", в парке которой четыре таких судна.

Источники "Ъ" в отрасли утверждают, что за время эксплуатации самолета Superjet 100 "Аэрофлотом" зафиксировано восемь отказов систем самолета во время полета, катастрофа в "Шереметьево" стала девятым таким случаем. Еще один собеседник издания сообщил, что за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты "Аэрофлота", но "ни одно из них не приводило к отказу систем".

В Минтрансе заявили, что письмо от АЭВТ пока не поступало. В Росавиации и Минпроме не ответили на запрос "Ъ", в "Аэрофлоте" не стали комментировать обращение ассоциации.

В ОАК расценили инициативу АЭВТ как давление на комиссию по расследованию катастрофы в "Шереметьево". "До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности", - заявили в корпорации, добавив, что надежность Superjet 100 подтверждена европейской сертификацией.

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