Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.

Председатель подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП Филев во время ее заседания во вторник обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ 100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.

"Авиация - она же все равно прецедентна. И вот перед нами сидит коллега из "Аэрофлота" (летный директор Игорь Чалик - ИФ). И вы говорите про надежность "Аэрофлота", а мы говорим про безопасность. И во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия (при повреждении стоек шасси - ИФ) была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?", - спросил Филев.

Ждут официальных итогов

Но вместо Юрчика на вопрос стал отвечать замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Можно я как модератор дискуссии отвечу? Мы находимся с вами в тяжелой морально-этической ситуации: как было бы правильно на мой взгляд? Обычно во всех других странах участники авиаотрасли приходят и говорят: коллеги, граждане, это наши проблемы, мы все вместе виноваты, и мы все сами профессионально разберемся. И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так", - сказал Бочаров.

"У меня есть предложение, - добавил Бочаров. - У нас завтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ 100 "Аэрофлота" 5 мая - ИФ), с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию - ИФ)", - сказал Бочаров.

"В том числе и по Якутску?" - уточнил у Бочарова Филев.

"В том числе и по Якутску - это связанные вещи, - заявил на это Бочаров. - Давайте дождемся официальных итогов. И там (по Якутску - ИФ) нет официальных итогов, вы это прекрасно знаете, и здесь (по катастрофе "Шереметьево" - ИФ) нет официальных итогов".

Инциденты с SSJ 100

9 октября SSJ 100 авиакомпании "Якутия", выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск", на борту находились пять членов экипажа и 91 пассажиров. После посадки самолета в условиях гололеда он выкатился за пределы рабочей части ВПП на расстояние около 250 м на ее реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. В медпункт за помощью обратились четыре человека.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ 100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из находившихся на борту 78. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева

Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Ранее подкомиссией руководила его жена Наталия, которая погибла в авиакатастрофе в Германии 31 марта. Частный самолет Epic-LT, который принадлежал входящей в S7 авиакомпании "Глобус", разбился при заходе на посадку в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Помимо Натальи Филевой погибли также находившиеся на борту ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

В конце мая Германское федеральное бюро расследований авиационных происшествий обнародовало предварительные результаты расследования авиакатастрофы: причиной крушения стала потеря пилотом управления.