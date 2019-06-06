Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в мае 2019 года составила 0,3% после также 0,3% в апреле и марте, 0,4% в феврале, 1% в январе, сообщил в четверг Росстат.

За январь - май 2019 года цены выросли на 2,4%.

Инфляция в мае совпала с ожиданиями аналитиков и Минэкономразвития - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,3%, прогноз министерства также составлял 0,3%.

В годовом выражении инфляция в мае 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае составил 100,3% (в мае 2018 года - 100,2%), в годовом выражении - 104,7% (102,0%).

Продовольственные товары в мае 2019 года подорожали на 0,4% (в мае 2018 года подешевели на 0,1%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,2% (подорожали на 0,1%).

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,2% (на 0,9% в мае 2018 года из-за скачка цен на бензин).

Услуги в мае подорожали на 0,4% (в мае 2018 года - также на 0,4%).

В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию (на 2%). Так, лук стал дороже на 29,2%, картофель - на 18,4%, свекла - на 15,3%, лимоны - на 13,0%, морковь - на 12%. В то же время цены на огурцы и помидоры снизились на 16,6% и 16,5% соответственно, апельсины - на 0,8%, бананы - на 0,4%.

Цены на бензин в мае выросли на 0,3% после стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

Официальный прогноз Минэкономразвития по итогам 2019 года - инфляция на уровне 4,3%. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в четверг заявил, что инфляция в 2019 году может оказаться ниже 4%.

ЦБ 26 апреля по итогам совета директоров, на котором оставил неизменной ключевую ставку в 7,75%, отмечал, что пока инфляция идет ниже прогноза Банка России на 2019 год (который равняется 4,7-5,2%). При этом Банк России хоть и сохранил ключевую ставку, но существенно смягчил риторику в отношении сигнала на будущее, допустив возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 14 июня, рынок практически единодушно ждет от регулятора снижения ставки на фоне замедления инфляции.