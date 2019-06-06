Орешкин допустил снижение инфляции до показателей менее 4% по итогам года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ продолжит снижение, к концу июня опустится ниже 5%, а по итогам года может быть ниже 4%, прокомментировал журналистам последние данные Росстата по инфляции глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы видим то, что она сейчас будет опускаться ниже. Не исключаем, что она по итогам года будет ниже 4%, и может быть даже ниже 5% уже к концу первого полугодия", - сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как сообщалось, инфляция в России с 28 мая по 3 июня 2019 года была нулевой. Предыдущие семь недель цены прибавляли по 0,1%, до этого две недели инфляция была также нулевой после девяти недель подряд роста по 0,1%.

С начала года цены к 3 июня выросли на 2,4%.

Из недельных данных Росстата за май и начало июня следует, что инфляция в годовом выражении на 3 июня замедлилась до 5% с 5,1% на 27 мая и 5,2% в конце апреля.

Точные данные по годовой инфляции на конец мая Росстат опубликует в четверг в ежемесячном докладе по инфляции.

ЦБ 26 апреля по итогам совета директоров, на котором оставил неизменной ключевую ставку в 7,75%, отмечал, что пока инфляция идет ниже прогноза Банка России на 2019 год (который равняется 4,7-5,2%). При этом Банк России хоть и сохранил ключевую ставку, но существенно смягчил риторику в отношении сигнала на будущее, допустив возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года.