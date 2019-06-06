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ЦБ готов рассмотреть снижение ставки в ближайшее время

Смягчение денежно-кредитной политики не поможет росту экономики, если проблемы лежат в другой плоскости, предупредила Эльвира Набиуллина

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Банке России готовы рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время, заявила на ПМЭФ его руководитель Эльвира Набиуллина. Нынешнюю денежно-кредитную политику она охарактеризовала как умеренно жесткую.

Ключевая ставка, которая сейчас составляет 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%, добавила она.

Набиуллина предупредила, что смягчение денежно-кредитной политики не повысит темпы экономического роста, но увеличит инфляцию и создадут риски для финансовой стабильности, если проблемы экономики лежат в другой плоскости.

По ее словам, устойчиво низкая инфляция - это "тоже один из факторов перехода к инвестиционному типу роста". "Мы стараемся, чтобы для инвесторов была предсказуемость финансовых условий", - отметила глава ЦБ.

Банк России ВВП Эльвира Набиуллина

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