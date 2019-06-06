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Аэропорт Хитроу потратит 50 млн фунтов на 3D-сканеры для проверки ручной клади

Технология позволит пассажирам при досмотре не вынимать ноутбуки и контейнеры с жидкостью

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт "Хитроу" вложит 50 млн фунтов в новые компьютерные томографы для сканирования ручной клади пассажиров. При такой проверке людям не придется доставать ноутбуки и контейнеры с жидкостью, сообщает BBC News.

Эти 3D-сканеры оборудуют в аэропорту в ближайшие несколько лет. Подобно томографам, применяемым в медицине, они позволят четко рассмотреть содержимое проходящего через них багажа. Сотрудник на контроле сможет рассматривать полученные трехмерные изображения с разных сторон и "разрезать" их.

Это оборудование позволит аэропорту обеспечивать безопасность, а пассажиры смогут меньше тратить времени на подготовку к досмотру, заявил главный операционный директор Heathrow Airport Крис Гартон.

Такие сканеры уже используют в США, в частности, в аэропортах Атланты и Чикаго. Американская Администрация транспортной безопасности планирует ввести 300 таких сканеров до конца года.

Хитроу Лондон Чикаго Атланта

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