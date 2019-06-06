Козак заверил, что грязная нефть в "Дружбе" не очернила репутацию РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с нефтепроводом "Дружба" не нанесла серьезный урон по репутации России как надежного поставщика энергоресурсов, никто из контрагентов не отказался поставок российской нефти, заявил в интервью телеканалу НТВ вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Исходя из того диалога, который мы имеем с потребителями российской нефти, российской репутации это не нанесло большой ущерб. Потому что это техническая проблема, от которой, в такой сложной системе как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован. Все может быть. Поэтому они с пониманием относятся, в принципе все потребители ждут, чтобы мы скорее решили эту проблему, изъяли загрязненную нефть из трубы, (и начали поставлять - ИФ) качественный продукт", - сказал Козак.

Он также отметил, что никто на фоне форс-мажора не отказался от заключения договоров на поставку нефти с российскими компаниями. "Никто, не знаю ни одного факта, чтобы кто-то отказался от заключения договора с российскими нефтяными компаниями по поставкам нефти. Эту ситуацию мы урегулируем. Понятно, что в конечном итоге несет ответственность "Транснефть", но они очень адекватно и с большим пониманием относится ко всем претензиям. Демонстрируем (РФ - ИФ) свою готовность, ведем соответствующие переговоры, определяем совместно и с нашими нефтяными компаниями, и с зарубежными потребителями подходы, как (выстроить - ИФ) компенсацию ущерба который нанесен этим фактом", - добавил Козак.

"А здесь, на территории России мы будем выявлять причины. Понятно, что касается гарантий, чтобы этого не было, я думаю очень серьезный урон. И он не столько имиджевый, это будут финансовые последствия, прежде всего для "Транснефти". Мы с пониманием относимся, и сама компания делает предложения всем, каким образом компенсировать их ущерб", - сказал вице-премьер.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России 19 апреля; Белоруссия была вынуждена на время приостановить прокачку в страны ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что потери страны из-за грязной российской нефти составили сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял, что они не превысили $100 млн.