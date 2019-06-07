Лукашенко потребовал справедливую компенсацию за грязную нефть из России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Белоруссию некондиционной российской нефти.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу ОАО "Нафтан".

Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал он.

Накануне министр энергетики Александр Новак говорил, что вопрос о сумме компенсаций будет решен до конца лета. Между тем, ранее он заявлял, что оценивает ущерб Белоруссии менее чем в $100 млн, тогда как Лукашенко говорил о сотнях миллионов.

По последним подсчетам, объем загрязненной хлоридами нефти, поставленной по "Дружбе", составил около 3 млн тонн.