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Чемезов допустил продажу менее 50% гражданского дивизиона ОАК

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Гражданский дивизион ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) останется в периметре "Ростеха", но пакет ниже 50% может быть продан инвесторам, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов журналистам "на полях" ПМЭФ-2019.

"Что касается гражданского дивизиона, он останется в периметре "Ростеха", но мы будем приглашать в капитал дивизиона инвесторов. При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании - пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые. Но пока мы не объявляли о продаже и ни с кем переговоры не вели", - сказал Чемезов.

По его словам, размер продаваемого пакета будет зависеть от того, "какие это будут инвесторы". При этом контрольный пакет "в любом случае останется за "Ростехом".

"Как продавать - зависит от того, какая будет политическая ситуация. Мы рассматриваем и вариант стратегического партнерства, и вариант с IPO", - отметил глава госкорпорации.

Сроки продажи, уточнил он, пока не определены - сначала нужно завершить реструктуризацию ОАК, провести финансовое оздоровление, закрыть долговые обязательства. Это займет не менее двух-трех лет, предположил Чемезов.

"Мы создаем авиастроительную компанию национального уровня, где будут объединены функции проектирования, производства компонентов, финишной сборки воздушных судов - самолетов и вертолетов, их послепродажного обслуживания. За счёт этого удастся сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счёт эффекта масштаба. Сейчас в холдинге есть только первые три компонента, а эффективного сервисного обслуживания нет", - отметил Чемезов.

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Сергей Чемезов ПМЭФ

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