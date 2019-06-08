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ПМЭФ-2019. Рейтинг компаний и корпораций по итогам первых двух дней

"СКАН" представляет рейтинг упоминаемости в СМИ компаний и корпораций в рамках Петербургского международного экономического форума-2019

ПМЭФ-2019. Рейтинг компаний и корпораций по итогам первых двух дней
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первое место по частоте упоминаемости компаний и корпораций в СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 занял Сбербанк, который фигурировал в сообщениях 3655 раз.

Банк вышел в лидеры упоминаемости на фоне заявления Германа Грефа о возможном снижении ипотечных ставок. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Сбербанк будет продвигать сервисы Rambler в своих отделениях. Также банк упоминался в связи с предоставлением 80 млрд рублей девелоперу "Комосстрой" на строящиеся объекты и до 100 млрд рублей - Setl Group. Сбербанк также объявил, что поддержит развитие республик Северного Кавказа.

"Газпром" оказался на втором месте рейтинга. Наиболее заметным стало сообщение о сотрудничестве "Газпрома" и "РусХимАльянса" при строительстве комплекса СПГ в Усть-Луге. Кроме того, Газпром упоминался в контексте сообщений о развитии проекта "Северный поток 2".

В тройке лидеров обосновалась компания РЖД, которая договорилась с Минэкономразвития о сотрудничестве в сфере "зеленого" финансирования. Кроме того, в медиаполе превалировали сообщения о том, что Роснано, РЖД и Русэнергосбыт будут совместно развивать системы накопления энергии. Спикеры компании отметили, что РЖД нацелена на масштабирование железнодорожной инфраструктуры в России и участие в проектах по реконструкции и разработке скоростных ж/д участков в Индии и на Кубе.

Четвертое место оказалось у "Роснефти", что обусловлено высокой спикерской активностью Игоря Сечина и его заявлениями о конкурентоспособности Красноярского края в отрасли добычи нефти.

Банк ВТБ замыкает топ-5 рейтинга. Основная масса публикаций была связана с заключением банком шести соглашений с главами регионов. Наиболее тиражируемым стало сообщение о том, что ВТБ примет участие в развитии туристического потенциала Калиниградской области

Вместе с тем внимание СМИ было приковано к развитию телеком-инфраструктуры в России. Сообщалось, что Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут зону 5G в Москве. Кроме того, Tele2 и "Ростелеком" подписали ряд соглашений с главами регионов.

Рейтинг упоминаемости компаний замыкает китайская Huawei, которая оказалась заметной на фоне заявления Си Цзиньпина о том, что Китай готов делиться технологиями 5G. СМИ распространяли мнение Владимира Путина о том, что "компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка". А также корпорация упоминалась в контексте сообщения о заключении МТС и Huawei соглашения о совместном развитии 5G в России.

Рейтинг упоминаемости. Компании и корпорации

Компания Упоминаемость
1

Сбербанк

 3655
2

"Газпром"

 3191
3

РЖД

 2028
4

"Роснефть"

 2016
5

ВТБ

 1808
6

Внешэкономбанк

 1739
7

"Россети"

 1704
8

Ростелеком

 1346
9

Baring Vostok

 1338
10

"Газпром нефть"

 1305
11

"Ростех"

 1285
12

"Яндекс"

 1226
13

РФПИ

 1202
14

"Мегафон"

 991
15

"Росатом"

 925
16

"ЛУКОЙЛ"

 875
17

"Tele2"

 751
18

"Транснефть"

 746
19

"Норильский никель"

 694
20

Huawei Technologies

 674

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