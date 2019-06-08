ПМЭФ-2019. Рейтинг компаний и корпораций по итогам первых двух дней
"СКАН" представляет рейтинг упоминаемости в СМИ компаний и корпораций в рамках Петербургского международного экономического форума-2019
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первое место по частоте упоминаемости компаний и корпораций в СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 занял Сбербанк, который фигурировал в сообщениях 3655 раз.
Банк вышел в лидеры упоминаемости на фоне заявления Германа Грефа о возможном снижении ипотечных ставок. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Сбербанк будет продвигать сервисы Rambler в своих отделениях. Также банк упоминался в связи с предоставлением 80 млрд рублей девелоперу "Комосстрой" на строящиеся объекты и до 100 млрд рублей - Setl Group. Сбербанк также объявил, что поддержит развитие республик Северного Кавказа.
"Газпром" оказался на втором месте рейтинга. Наиболее заметным стало сообщение о сотрудничестве "Газпрома" и "РусХимАльянса" при строительстве комплекса СПГ в Усть-Луге. Кроме того, Газпром упоминался в контексте сообщений о развитии проекта "Северный поток 2".
В тройке лидеров обосновалась компания РЖД, которая договорилась с Минэкономразвития о сотрудничестве в сфере "зеленого" финансирования. Кроме того, в медиаполе превалировали сообщения о том, что Роснано, РЖД и Русэнергосбыт будут совместно развивать системы накопления энергии. Спикеры компании отметили, что РЖД нацелена на масштабирование железнодорожной инфраструктуры в России и участие в проектах по реконструкции и разработке скоростных ж/д участков в Индии и на Кубе.
Четвертое место оказалось у "Роснефти", что обусловлено высокой спикерской активностью Игоря Сечина и его заявлениями о конкурентоспособности Красноярского края в отрасли добычи нефти.
Банк ВТБ замыкает топ-5 рейтинга. Основная масса публикаций была связана с заключением банком шести соглашений с главами регионов. Наиболее тиражируемым стало сообщение о том, что ВТБ примет участие в развитии туристического потенциала Калиниградской области
Вместе с тем внимание СМИ было приковано к развитию телеком-инфраструктуры в России. Сообщалось, что Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут зону 5G в Москве. Кроме того, Tele2 и "Ростелеком" подписали ряд соглашений с главами регионов.
Рейтинг упоминаемости компаний замыкает китайская Huawei, которая оказалась заметной на фоне заявления Си Цзиньпина о том, что Китай готов делиться технологиями 5G. СМИ распространяли мнение Владимира Путина о том, что "компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка". А также корпорация упоминалась в контексте сообщения о заключении МТС и Huawei соглашения о совместном развитии 5G в России.
Рейтинг упоминаемости. Компании и корпорации
|Компания
|Упоминаемость
|1
|
Сбербанк
|3655
|2
|
"Газпром"
|3191
|3
|
РЖД
|2028
|4
|
"Роснефть"
|2016
|5
|
ВТБ
|1808
|6
|
Внешэкономбанк
|1739
|7
|
"Россети"
|1704
|8
|
Ростелеком
|1346
|9
|
Baring Vostok
|1338
|10
|
"Газпром нефть"
|1305
|11
|
"Ростех"
|1285
|12
|
"Яндекс"
|1226
|13
|
РФПИ
|1202
|14
|
"Мегафон"
|991
|15
|
"Росатом"
|925
|16
|
"ЛУКОЙЛ"
|875
|17
|
"Tele2"
|751
|18
|
"Транснефть"
|746
|19
|
"Норильский никель"
|694
|20
|
Huawei Technologies
|674