ПМЭФ-2019. Рейтинг компаний и корпораций по итогам первых двух дней

"СКАН" представляет рейтинг упоминаемости в СМИ компаний и корпораций в рамках Петербургского международного экономического форума-2019

Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первое место по частоте упоминаемости компаний и корпораций в СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 занял Сбербанк, который фигурировал в сообщениях 3655 раз.

Банк вышел в лидеры упоминаемости на фоне заявления Германа Грефа о возможном снижении ипотечных ставок. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Сбербанк будет продвигать сервисы Rambler в своих отделениях. Также банк упоминался в связи с предоставлением 80 млрд рублей девелоперу "Комосстрой" на строящиеся объекты и до 100 млрд рублей - Setl Group. Сбербанк также объявил, что поддержит развитие республик Северного Кавказа.

"Газпром" оказался на втором месте рейтинга. Наиболее заметным стало сообщение о сотрудничестве "Газпрома" и "РусХимАльянса" при строительстве комплекса СПГ в Усть-Луге. Кроме того, Газпром упоминался в контексте сообщений о развитии проекта "Северный поток 2".

В тройке лидеров обосновалась компания РЖД, которая договорилась с Минэкономразвития о сотрудничестве в сфере "зеленого" финансирования. Кроме того, в медиаполе превалировали сообщения о том, что Роснано, РЖД и Русэнергосбыт будут совместно развивать системы накопления энергии. Спикеры компании отметили, что РЖД нацелена на масштабирование железнодорожной инфраструктуры в России и участие в проектах по реконструкции и разработке скоростных ж/д участков в Индии и на Кубе.

Четвертое место оказалось у "Роснефти", что обусловлено высокой спикерской активностью Игоря Сечина и его заявлениями о конкурентоспособности Красноярского края в отрасли добычи нефти.

Банк ВТБ замыкает топ-5 рейтинга. Основная масса публикаций была связана с заключением банком шести соглашений с главами регионов. Наиболее тиражируемым стало сообщение о том, что ВТБ примет участие в развитии туристического потенциала Калиниградской области

Вместе с тем внимание СМИ было приковано к развитию телеком-инфраструктуры в России. Сообщалось, что Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут зону 5G в Москве. Кроме того, Tele2 и "Ростелеком" подписали ряд соглашений с главами регионов.

Рейтинг упоминаемости компаний замыкает китайская Huawei, которая оказалась заметной на фоне заявления Си Цзиньпина о том, что Китай готов делиться технологиями 5G. СМИ распространяли мнение Владимира Путина о том, что "компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка". А также корпорация упоминалась в контексте сообщения о заключении МТС и Huawei соглашения о совместном развитии 5G в России.

Рейтинг упоминаемости. Компании и корпорации