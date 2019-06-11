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"Белнефтехим" направил в Минэнерго РФ оценку потерь от поставки грязной нефти

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Белоруссию загрязненной хлоридами нефти, говорится в сообщении концерна.

"Свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики Российской Федерации 31 мая 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Сумма потерь в сообщении не указывается.

При этом отмечается, что сейчас в трубопроводе и резервуарах на территории Белоруссии остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн.

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Загрязнение российской нефти

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. 10 июня российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию.

Российское следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

нефтепровод Дружба Белнефтехим Белоруссия Минэнерго РФ

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