Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чистая нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" стала поступать в Польшу, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Он отметил, что прием нефти на приемно-пропускном пункте "Адамова Застава" начался в 07:11.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит грязной российской нефти в Европу.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая, однако затем он прерывался по техническим причинам.

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