Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти оказались сотрудниками "Транснефть-Дружбы"

На прошлой неделе их отправили под домашний арест

Фото: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Четверо новых фигурантов дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

Он уточнил, что Никишов является замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода Дружба по товарно-транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Гладков - начальник ПСП Лопатино, Матюхин - инженер ПСП Лопатино.

Как сообщалось, Самарский районный суд 7 июня поместил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева, которые подозреваются по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).

Другие фигуранты дела

Как сообщалось, до них шесть человек уже обвинялись в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей.

Четверо задержаны и арестованы, это генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Еще двое - бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - объявлены в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.

Загрязнение российской нефти

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. 10 июня российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию.

Следствие считает, что "в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".

"Самаратранснефть-Терминал" является основным производственным активом ГК "Петронефть". В ГК "Петронефть" также входят "Самаратранснефть", ООО "Самаранефть-сервис", ООО "Петронефтегаздобыча", ООО "ПСК "НефтеГазСтрой" и Самарский НПЗ. В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние"). Ранее владельцем 99% компании был Трушев.