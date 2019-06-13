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Рост цен на нефть Brent на пике достиг 4% из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На фоне нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе цены на нефть выросли более чем на 4%.

Сразу после распространения новости фьючерсы на Brent с поставкой в августе по данным биржи ICE Futures выросли до $62,48 за баррель.

Позднее рост замедлился: на момент 10:38 по московскому времени цена Brent составляла $61,86 за баррель (+3,15%).

Ранее в четверг иранский телеканал PressTV сообщил о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал нефтяной танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. Агентство не уточняет, то же ли это судно, которое направило сигнал бедствия в порт Эль-Фуджейра.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что один из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

Оманский залив Brent

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