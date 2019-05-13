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Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух своих нефтяных танкеров

Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух своих нефтяных танкеров
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Фото: Reuters

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Против двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, была совершена диверсия у побережья ОАЭ, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на власти Саудовской Аравии.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что судам был нанесен значительный ущерб. Один из танкеров, по его словам, шел за нефтью в Саудовскую Аравию, чтобы затем доставить ее в США.

"К счастью, нападение не привело к жертвам или разливу нефти", - заявил аль-Фалих.

Саудовский министр не стал рассказывать подробности инцидента или сообщать, кого подозревают в причастности к диверсии.

В МИД Ирана призвали провести расследование атак на торговые суда у берегов ОАЭ, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

В заявлении представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави говорится, что Тегеран всерьез обеспокоен "политическим авантюризмом иностранных игроков", которые стремятся чинить препятствия морскому судоходству в регионе Персидского залива.

Ранее в воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех коммерческих судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе, отмечает агентство.

Отношения между США и Ираном обострились в последнее время. На фоне американских угроз в адрес Тегерана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

Саудовская Аравия

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