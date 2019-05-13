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Помимо саудовских танкеров в Оманском заливе пострадали суда Норвегии и ОАЭ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии, сообщает в понедельник телеканал Al Arabiya.

Еще два судна, как ранее и сообщалось, принадлежат Саудовской Аравии, сообщает телеканал.

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Власти ОАЭ официально не сообщали, в отношении судов каких стран была совершена диверсия. МИД ОАЭ заявлял, что в Абу-Даби расследуют обстоятельства произошедшего совместно с международными компетентными органами.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что два из пострадавших нефтяных танкеров принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе, отмечает агентство.

Саудовская Аравия ОАЭ Норвегия

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