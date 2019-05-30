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В Кремле сообщили, что знают, что нужно для повышения благосостояния россиян

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Кремль трезво оценивает данные о благосостоянии россиян, но руководство страны знает, что делать для изменения негативных тенденций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заметил, что "действительно были некие негативные тенденции с ростом благосостояния населения и президент об этом говорил". "Они связаны и с международной экономической конъюнктурой, и с рядом внутренних процессов в экономике", - сказал пресс-секретарь.

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При этом он подчеркнул, что именно для изменения ситуации появились национальные проекты. "Для этого они сейчас ускоренными темпами реализуются, с тем чтобы выправить положение. Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве приоритетных работ и правительства, и президента", - добавил он.

Говоря о причинах такого положения, Песков заметил, что влияние оказывает как неблагоприятная экономическая обстановка в мире, так и санкции.

"Есть общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике, это не только санкции. Безусловно есть эффект от санкций, но это и торговые войны, и турбулентность в мировой экономике. Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны", - сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, в целом макроэкономическая ситуация в России "поддерживается в абсолютно стабильном состоянии".

Дмитрий Песков

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