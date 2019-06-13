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Розничные цены на бензин в России за неделю выросли на 0,3%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 июня выросли на 0,3%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Таким образом, динамика роста цен на бензин хоть и осталась относительно высокой, но несколько замедлилась - на предшествующей неделе бензин подорожал на 0,4%. До этого бензин дорожал две недели на 0,2% и 0,1% соответственно после восьми недель стабильности.

С начала года бензин подорожал к 10 июня на 1,1%, что ниже общей инфляции, составившей за это период 2,4%.

Росстат

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