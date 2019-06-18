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Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в мае 2019 года выросли на 17,5% после повышения на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале, падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) во вторник.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.

Потребительские цены на бензин в мае 2019 года выросли на 0,3% после стабильных цен в апреле, снижения на 0,1% в марте и на 0,2% в феврале и роста на 0,8% в январе.

бензин

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