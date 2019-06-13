Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос по индексам на фоне общемировой коррекции после отката, негативная реакция на новости о возможных санкциях США против "Северного потока 2" была нивелирована отскоком нефти вверх.

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте акции "Интер РАО" на дивидендных новостях, а в аутсайдерах выступил "Магнит" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2758,36 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1346,98 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4,5%.

Доллар просел до 64,51 рубля (-0,05 рубля).

Негативным внешним фактором для российского рынка стала критика президентом США Дональдом Трампом планов Германии по строительству "Северного потока 2". "Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - заявил Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме 12 июня.

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Подорожали акции "Интер РАО" (+4,5%, до 4,4585 рубля), "Газпром нефти" (+3,5%), "Аэрофлота" (+2,7%), "Норникеля" (+2,6%), "Мечела" (+2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,2%), Сбербанка (+2%), "Северстали" (+2%), "ФСК ЕЭС" (+1,9%), ВТБ (+1,6%), "Россетей" (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%).

Акции "Интер РАО" утром в четверг поднимались до нового максимума - 4,872 рубля (+14,2%, объем торгов за день превысил 3,533 млрд рублей), продолжив ралли прошлого вторника (+4,3%) после известий о решении совета директоров направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в ПАО "Иркутскэнерго". На эти цели будет выделено 7,9 млрд рублей, общая сумма дивидендов за 2018 год составит 17,9 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" рублевые акции "Магнита" (-3,5%), также просели бумаги "АЛРОСА" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "РусАла" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (+16,1%), "МРСК Северного Кавказа" (+11,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+4,4%), "Белуга Групп" (+3,5%), "Мосэнерго" (+3,1%), "АЛРОСА-Нюрба" (+3%).

Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (-7,2%), ПАО "Тантал" (-4,4%), ПАО "Мультисистема" (-2,7%), "Транснефти" (-2,3%), ПАО "Центральный телеграф" (-2,1% и -3,6% "префы"), "Иркутскэнерго" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,271 млрд рублей (из них 17,852 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), однако корректируются вверх Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют в пределах 0,4%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

Нефть в четверг резко скорректировалась вверх на новостях о повреждении двух нефтетанкеров в Оманском заливе из-за возможной атаки на суда. Западные СМИ сообщили в четверг со ссылкой на источники, что по одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины.

Эти новости, а также сообщения о нападении на нефтетанкеры в Персидском заливе в прошлом месяце, повышают опасения перебоев поставок топлива на мировой рынок.

Между тем накануне нефть упала в цене из-за роста запасов сырья в США по итогам прошлой недели, текущая цена Brent находится почти на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $61,44 за баррель (+2,5% и -3,7% накануне), июльская цена WTI - $52,57 за баррель (+2,8% и -4% в среду).