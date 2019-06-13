Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне продолжающегося противостояния Вашингтона и Пекина во внешнеторговой сфере, а также из-за возможных санкций США против "Северного потока 2"; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,4%, при этом лидерами отката стали бумаги "Магнита" после отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2741,92 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1337,93 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 64,71 рубля (+0,15 рубля).

Негативным внешним фактором для российского рынка стала критика президентом США Дональдом Трампом планов Германии по строительству "Северного потока 2". "Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - заявил Трамп во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме 12 июня.

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Как сообщает "Голос Америки", президент США раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против газового проекта "Северный поток 2".

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп. Именно Германия может заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

Подешевели рублевые акции "Магнита" (-3,4%), "РусАла" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Мечела" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5% и -0,4% "префы"), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,6%), "Норникеля" (+1,2%), "Россетей" (+0,5% и +3,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), ВТБ (+0,5%).

Акции "Интер РАО" отыгрывают новость вторника о решении совета директоров направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в ПАО "Иркутскэнерго" . На эти цели будет выделено 7,9 млрд руб., общая сумма дивидендов за 2018 год составит 17,9 млрд руб., сообщила компания.

Фондовые индексы США и Европы в среду завершили торги снижением, инвесторы оценивали статданные по американской инфляции и следили за ходом противостояния Вашингтона и Пекина во внешнеторговой сфере.

Потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% относительно апреля и повысились на 1,8% относительно мая 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цен на 0,1% в помесячном и на 1,9% в годовом выражении. В апреле месячная инфляция составляла 0,3%, годовая - 2%.

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, если ли какие-то сроки для заключения торгового соглашения с Китаем, заявил, что все сроки есть только у него в голове. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - добавил он.

В четверг в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Нефть утром в четверг резко скорректировалась вверх после обвала накануне, вызванного ростом запасов в США по итогам прошлой недели; однако цена Brent к открытию Мосбиржи была на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $61,7 за баррель (+2,9% и -3,7% накануне), июльская цена WTI - $52,43 за баррель (+2,5% и -4% в среду).

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей. Объем запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Запасы бензина увеличились на 764 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 1 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемое на NYMEX топливо, подскочили на минувшей неделе на 2,1 млн баррелей, максимальными темпами с середины февраля.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, инвесторы на мировых рынках сократили оптимизм в отношении перспектив "торговых войн" (взаимоотношения США и КНР остаются сложными), что выражается в увеличении спроса на "защитные" активы, например, на долговые обязательства США. По итогам размещения в среду очередного выпуска 10-летних казначейских облигаций США средневзвешенная доходность составила минус 0,24% годовых, что соответствует историческому минимуму. На российском валютном рынке в начале торгов возможно повышение доллара на фоне некоторого сокращения "спроса на риск" со стороны глобальных инвесторов, считает эксперт.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев отмечает, что негативом для российского рынка является возобновление санкционной риторики. В частности, Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций, направленных на остановку строительства газопровода "Северный поток 2" между Россией и Германией. Это стало ударом для рубля, который до недавнего времени укреплялся, в том числе, благодаря затишью на этом фронте. В четверг доллар может вернуться выше уровня 65 руб..

Нефть Brent опускалась под отметку $60 за баррель на отчете Минэнерго США и беспокойстве по поводу последствий торговой войны между США и Китаем, которое усилилось после того, как Трамп пригрозил ввести миллиардные пошлины против Пекина. Учитывая комбинацию "медвежьих" факторов, российский рынок акций с большой долей вероятности в четверг может провести торги на минорной ноте, тем более что индексы находятся на привлекательных для фиксации прибыли уровнях. Наиболее активные продажи могут последовать в нефтегазовом секторе во главе с "Газпромом" из-за угрозы санкций в отношении "Северного потока 2", полагает аналитик.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, индекс МосБиржи во вторник превысил локальный целевой уровень 2750 пунктов, и теперь с учетом коррекции нефтяных котировок и локального негатива на глобальных рынках потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Дополнительное давление на российские бумаги вызвано комментариями американских властей о рассмотрении санкций против газопровода "Северный поток 2". В базовом сценарии на горизонте ближайших дней можно ожидать коррекции индекса МосБиржи в нижнюю половину диапазона 2700-2750 пунктов. Из корпоративных событий можно отметить дивидендную отсечку в акциях "Магнита", однако большого значения для динамики индекса она иметь не будет (влияние на индекс составит чуть более 3 пунктов), полагает аналитик.